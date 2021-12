Chelsea : Chancenlos gegen Cristiano? Thiago Silva kontert Aussagen von Paul Scholes

Bei der Fernsehübertragung des hochklassigen Matches sprach Scholes über seine Verwunderung in Bezug auf Ronaldos Joker-Rolle. "Ich verstehe es nicht. Von all den großen Spielen, denkt man jetzt an Manchester City oder Liverpool, glaube ich, dass es heute das Beste für Ronaldo ist."

Und dies liege vor allem am Gegenspieler, mit dem es der Europameister von 2016 gegen Chelsea zu tun bekommt. "Du spielst gegen Thiago Silva, versteht mich nicht falsch, ein brillanter Innenverteidiger, aber 37 Jahre alt. Für Cristiano könnte es eigentlich nicht besser sein."