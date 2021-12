Niederlage gegen West Ham : Thiago Silva stinksauer nach Chelsea-Niederlage

"Diese Partie muss eigentlich unentschieden ausgehen", sagte der brasilianische Innenverteidiger gegenüber chelseafc.com. West Ham habe sich nicht viele Chancen herausgespielt, man habe den Hammers zwei Tore geschenkt.

Chelsea war durch Thiago Silva in der 28. Spielminute in Führung gegangen, ein Elfmeter von Manuel Lanzini (40.) sorgte für den Ausgleich der Hausherren, ehe Mason Mount Chelsea kurz vor dem Halbzeitpfiff erneut in Führung brachte (44.). Durch Tore von Jarrod Bowen (56.) und Arthur Masusaku (87.) drehte die Mannschaft von Teammanager David Moyes die Partie im zweiten Durchgang