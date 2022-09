Ex-Milan-Kollegen Thiago Silva will in die Fußstapfen von Kumpel Zlatan Ibrahimovic treten

Zlatan Ibrahimovic fehlt dem AC Mailand nach einer Knieoperation aller Voraussicht nach noch bis zum Jahreswechsel. Seinen Vertrag verlängerte der 40-Jährige dennoch. Thiago Silva will seinem ehemaligen Mannschaftskollegen nacheifern.

"Ich spreche oft mit Ibrahimovic, in letzter Zeit öfter, weil Chelsea und Milan in der Champions League aufeinandertreffen. Mein Ziel ist, es so wie er zu machen und bis 40 zu spielen", sagte der Innenverteidiger des FC Chelsea.

Thiago Silva und Ibrahimovic werden sich im Rahmen der Gruppenphase der Champions League in Kürze wiedersehen. Am 5. Oktober empfangen die Londoner Milan am dritten Spieltag zunächst zu Hause, am 11.10 geht es zum Rückspiel ins San Siro.