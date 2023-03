Thierry Henry vergleicht Kai Havertz mit Robin van Persie

"Er erinnert mich manchmal ein wenig an Robin", zieht die Arsenal-Legende Parallelen zwischen Havertz und Robin van Persie. Auch der Niederländer habe "einen sehr guten linken Fuß" gehabt und hervorragend mit seinen Mitspielern zusammengespielt.

Kai Havertz lief gegen Borussia Dortmund einmal mehr als nomineller Mittelstürmer auf, ließ sich aber immer wieder fallen und beteiligte sich am Spielaufbau. Den Führungstreffer durch Raheem Sterling bereitete der ehemalige Leverkusener vor. Den 2:0-Endstand erzielte er per Elfmeter.

Havertz' Elfmetertreffer war umstritten. Marius Wolf war der Ball an den Arm gesprungen. Schiri Danny Makkelie schaute sich die Szene erst nach Intervention des VAR an. Havertz' erster Versuch landete am Pfosten. Makkelie ließ den Strafstoß zum Entsetzen der Dortmunder wiederholen, der zweite Schuss landete im Netz.