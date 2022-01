Chelsea : Thomas Tuchel erklärt Aufschwung von Atleti-Leihgabe Saul Niguez

Saul Niguez wehte in den ersten Monaten nach seinem Wechsel von Atletico Madrid zum FC Chelsea viel Kritik entgegen. Mittlerweile hat sich der Spanier in neuer Umgebung aber gefangen - und erhält Lob von seinem Boss.

In der Premier League wartet Saul zwar seit drei Spieltagen auf einen Einsatz. Zuletzt durfte er im EFL-Cup beim 2:0-Erfolg über Stadtrivale Tottenham Hotspur aber von Beginn an auflaufen – und überzeugte.

"Ich denke, er wird ein wichtiger Spieler für uns", sagte der deutsche Übungsleiter am Rande des Pokalspiels gegen Chesterfield. Beim 5:1-Erfolg gegen den Fünftligisten stand der Spanier erneut in der Startelf der Blues.

Auch gegen Chesterfield habe Saul eine gute Leistung gezeigt: "Okay, es war gegen einen Fünftligisten, also wurden wir im Mittelfeld nicht überrannt, aber er hat seine Arbeit trotzdem gut gemacht."

Saul habe in den vergangenen Wochen und von Spiel zu Spiel mehr Selbstvertrauen bekommen, befinde sich in guter Form und habe sich mittlerweile schon ganz gut an die Spielweise von Chelsea angepasst, führte der ehemalige Chefcoach von Borussia Dortmund aus: "Das kann man jetzt in seinem Spiel sehen."

Ein weiterer Punkt, warum Saul bei Chelsea verbessert zurecht finde: die Sprache. Tuchel: "Er ist offener, er versteht die Sprache jetzt besser und das sind alles wichtige Dinge, die man beachten sollte, wenn man über Saul spricht und wie sehr er sich in letzter Zeit verbessert hat."

Inklusive Kaufoption: Saul von Atletico an Chelsea verliehen

Saul Niguez war am letzten Tag der Sommertransferperiode für 5 Millionen Euro Gebühr per Leihe von Atletico Madrid an die Stamford Bridge gewechselt. Die Londoner sicherten sich dem Vernehmen nach eine Kaufoption über 40 Millionen Euro.