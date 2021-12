Harvey James Vale und Co. : Thomas Tuchel erklärt Teenager-Aufstellung im Ligapokal

Chelsea lief im Ligapokal-Viertelfinale mit einer B-Elf auf, in denen mehrere Nachwuchsspieler zum Einsatz kamen. Thomas Tuchel hatte gute Gründe für den Verzicht auf viele seiner Stammspieler.

In der Startelf des FC Chelsea, in der normalerweise Superstars wie Romelu Lukaku, Timo Werner, Kai Havertz oder Hakim Ziyech auflaufen, standen am Mittwochabend Teenager wie Jude Soonsup-Bell (17), Harvey James Vale (18) oder Xavier Simons (18) auf dem Rasen.

Dennoch siegte die junge Mannschaft im Viertelfinale des Ligapokals beim Londoner Rivalen FC Brentford mit 2:0. Warum Thomas Tuchel das Risiko mit vielen jungen Spielern einging, begründete er mit der Belastungssteuerung für seine Profis.