Chelsea : Thomas Tuchel nimmt Inter Mailands Perisic ins Visier

Der FC Chelsea ist auf der Position des linken Außenverteidigers sehr dünn besetzt. Nach dem Ausfall von Ben Chilwell steht Coach Thomas Tuchel nur noch Marcos Alonso zur Verfügung. Der eng gestaffelte Spielplan der Premier League verlangt definitiv eine weitere Alternative. Die Blues sind diesbezüglich in Italien fündig geworden.

Perisic erhofft sich vor der Vertragsverlängerung in Mailand einen Hinweis des Vereins in Bezug auf die zukünftigen Ziele. Der Tabellenführer und amtierende Meister der Serie A musste im letzten Sommer mit Romelu Lukaku und Achraf Hakimi wichtige Leistungsträger abgeben, um den angestrebten Sparkurs in die Wege zu leiten.