Chelsea : Erstes Saisontor! Thomas Tuchel freut sich für Timo Werner

Für Timo Werner ist in dieser Saison nicht mehr als ein Platz auf der Ersatzbank reserviert. Beim FC Chelsea steht der Angreifer in der Kritik. Umso besser, dass er am Mittwoch mal wieder treffen konnte. Trainer Thomas Tuchel freut sich für seinen Landsmann.

Im Drittrundenspiel des Carabao Cup gegen Aston Villa (5:4 n. E.) fand Timo Werner erst zum dritten Mal in dieser Saison den Weg in die Startformation des FC Chelsea. Der Angreifer bedankte sich für das Vertrauen mit seinem ersten Saisontor.

"Wir haben ihn in eine Situation gebracht, in der er ein Tor erzielen kann. Das ist es, was wir wollen. Dann liegt es an ihm, ein Tor zu erzielen", beschrieb Chelsea-Trainer Thomas Tuchel die entscheidende Situation. "Deshalb ist er ja hier. Es ist das beste Gefühl für einen Stürmer, ein Tor zu schießen."