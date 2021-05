Chelsea : Thomas Tuchel hat Sorgen vor dem Königsklassen-Finale gegen Pep

Thomas Tuchel übernahm im Januar dieses Jahres die Geschicke beim FC Chelsea. In den ersten Monaten lieferte sein Team beeindruckende Ergebnisse ab, die ihnen die Teilnahme am kommenden Champions League-Finale ermöglichten. In den letzten Wochen offenbarten sich jedoch einige Schwächen. Nun verletzte sich auch noch Torhüter Edouard Mendy im Spiel gegen Aston Villa und könnte im Endspiel ausfallen.