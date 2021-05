Chelsea : Thomas Tuchel nennt den Schlüssel zum Erfolg des FC Chelsea

Der Traum vom Champions League-Gewinn ging für Chelseas Trainer Thomas Tuchel nun doch noch in Erfüllung. Nach der schmerzlichen Niederlage mit Paris Saint-Germain im letzten Jahr gegen die Bayern, sicherte er sich den Henkelpott gestern gegen Manchester City. Auf der vereinseigenen Homepage ließ er die Fans an seinen Gedanken teilhaben.

Der 47-Jährige übernahm den FC Chelsea erst im Januar von Frank Lampard, der mit dem Team viel Up and Downs erlebte und formte aus der Star-Truppe eine Einheit. "Sie haben zusammen eine riesige Energie und sie können unter Druck liefern", nennt Tuchel den Schlüssel zum Erfolg des FC Chelsea.

Mit Tuchels defensiver Herangehensweise stabilisierten sich die Ergebnisse wieder. In der heimischen Liga wurde der Mittelfeldplatz gegen einen Champions League-Rang ausgetauscht und in der Königsklasse konnte am Vorabend sogar der englische Meister und Favorit aus Manchester in die Knie gezwungen werden.