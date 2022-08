FC Chelsea Thomas Tuchel nimmt Edouard Mendy nach Patzer aus der Schusslinie

Der FC Chelsea kassiert im erst dritten Saisonspiel bereits die erste Niederlage in der Premier League. Beim 0:3 gegen Leeds United leitete ausgerechnet der sonst so sichere Keeper, Edouard Mendy (30), die Pleite ein. Sein Coach nahm ihn anschließend in Schutz.