Ben Chilwell : Thomas Tuchel regt sich bei Comeback von Chelsea-Ass maßlos auf

Der FC Chelsea gewann am gestrigen Mittwoch im League Cup mit 4:3 gegen Aston Villa im Elfmeterschießen. In diesem Wettbewerb lassen die großen englischen Klubs junge und nicht so häufig eingesetzte Spieler ran. Der Trainer der Blues kannte mit einem seiner Reservespieler aber keine Gnade und nahm ihn sich im Spiel ordentlich zur Brust.