Chelsea : Thomas Tuchel schwärmt in den höchsten Tönen von Thiago Silva

"Ich kennen ihn von meinen ersten Tag in Paris an und freue mich natürlich, ihn hier im Kader zu haben, er ist ein fantastischer Profi und ein herausragender Kapitän", sagte Tuchel nach dem Carabao-Cup-Erfolg gegen Aston Villa (4:3 n. E.).

Tuchel lobt den brasilianischen Innenverteidiger in den höchsten Tönen: "Was für ein fantastischer Mensch." Zudem sei Thiago Silva ein Musterprofi: "Die Herangehensweise an seine Genesung, die Ernährung und seine Profi-Einstellung sind hervorragend."

Zudem gehe Thiago Silva nie mit halber Kraft zu Werke. Weder im Spiel, noch im Mannschaftstraining. "Es gibt keine Trainingseinheit, in der er versucht, sich zurückzuhalten, er ist einer der physisch intensivsten Jungs im Training", so Tuchel.

Thiago Silva spielt bereits seit mehr als zehn Jahren in Europa. Erst für den AC Mailand, von 2012 an bei Paris Saint-Germain und seit 2020 für Chelsea. Der Südamerikaner verfügt über einen großen Erfahrungsschatz, den Tuchel schätzt.

Thomas Tuchel schaut bei Thiago Silva "nicht aufs Alter"

"Er wird mit seiner Erfahrung immer besser", erklärt der ehemalige Dortmunder. "Dass er in diesem Alter von Paris Saint-Germain in die härteste Liga in Europa gewechselt ist, zeigt, was für ein Wettbewerbstyp er ist." Für Tuchel ist klar: "Ich schaue nicht auf das Alter. Wir schauen uns nur die Leistung an, egal ob du wie Thiago schon etwas älter bist."