Chelsea : Thomas Tuchel stimmt Lobgesang auf Aubameyang an

"Er hat unglaublich viele Tore geschossen", erinnert er sich an die gemeinsamen Dortmunder Zeiten. Von 2015 bis 2017 trainierte Tuchel den BVB und gewann in seinem letzten Dienstjahr mit Aubameyang den DFB Pokal.

Der Stürmer des FC Arsenal besticht aber vor allem durch seine positiven Charaktereigenschaften. "Er hat immer ein Lächeln im Gesicht. Sehr, sehr ehrlich." Mit seinem sonnigen Gemüt avancierte Aubameyang sowohl in Dortmund als auch in London sofort zum Publikumsliebling.

Der deutsche Trainer macht keinen Hehl daraus, dass er immer noch Sympathien für den Gabuner pflegt: "In gewisser Weise fühlt es sich so an, als ob er immer mein Spieler sein wird, also möchte man, dass er Erfolg hat und eine gute Zeit hat."

Beim Aufeinandertreffen der beiden Teams werden jedoch keine Geschenke verteilt. Die Rollen sind vor dem Derby klar verteilt. Chelsea schlug gerade erst den designierten Meister Manchester City, während Arsenal im Mittelfeld feststeckt und die schlechteste Saisonleistung der letzten 25 Jahre abliefert.