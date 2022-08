"Wir haben uns nicht beleidigt" Thomas Tuchel spricht über den Zoff mit Antonio Conte

Chelsea-Trainer Thomas Tuchel (48) sah sein Team in der Partie gleich mehrmals von den Unparteiischen benachteiligt. Das 1:1 der Spurs hätte aus Sicht des Deutschen etwa nicht zählen dürfen, weil diesem Treffer ein vermeintliches Foul an Kai Havertz (23) vorausging. Dass Gäste-Coach Antonio Conte (53) dieses Tor frenetisch in Richtung seiner Kontrahenten feierte, sorgte für den ersten verbalen Schlagabtausch mit Tuchel.

Nach dem Schlusspfiff hatten sich die Gemüter beileibe nicht beruhigt. Beim obligatorischen Handshake rasselten die beiden Teamchefs abermals aneinander, was zu einer Rudelbildung und zu einer Roten Karte für jeden von ihnen führte. Doch was war eigentlich der Auslöser dafür?