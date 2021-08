Chelsea : Thomas Tuchel über Loftus-Cheek: "Seine Zukunft liegt in seinen Händen"

Ruben Loftus-Cheek wurde beim FC Chelsea ausgebildet und schaffte 2014 den Sprung in den Profikader. Verletzungen warfen ihn in den letzten Jahren wiederholt zurück. In der neuen Saison möchte der Mittelfeldspieler wieder angreifen und erhält für dieses Unterfangen die Rückendeckung seines Trainers.