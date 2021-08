Chelsea : Thomas Tuchel wollte Entlassung von Vorgänger Frank Lampard verhindern

"Seid ihr euch sicher, dass ihr das machen wollt?", hatte Thomas Tuchel den Vorstand des FC Chelsea in Bezug auf die geplante Entlassung von Frank Lampard gefragt. Tuchel gewährt im Interview mit dem englischen Sky Sports Einblicke in die Zeit, in der noch nicht sicher war, dass er die Blues übernehmen wird.

"Denn die (Fans) werden euch nicht mögen. Vielleicht verdient er mehr Zeit", soll Tuchel den Obersten vorgetragen haben. Lampard ist an der Stamford Bridge absolute Vereinslegende und wird von den Anhängern regelrecht angehimmelt. "An ihn denke ich zuerst, denn er verkörpert alles, was Chelsea ausmacht."

FC Chelsea enttäuschte unter Frank Lampard in der Premier League

Zum Zeitpunkt von Lampards Entlassung belegte Chelsea den absolut enttäuschenden 9. Tabellenplatz in der Premier League, hatte sich aber immerhin in der Champions League für das Achtelfinale qualifiziert. Die Verantwortlichen sahen die sportlichen Ziele gefährdet und zogen letztendlich trotz Tuchels Intervenieren die Reißleine.