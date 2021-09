Chelsea : Thomas Tuchel zweifelt nicht an der Qualität von Saul Niguez

"Wir zweifeln nicht an seiner Qualität. Es kann ein wenig dauern, bis er sich angepasst hat, aber er ist in einem Alter, in dem wir uns keine großen Sorgen machen müssen", sagte der Deutsche laut EFE auf einer Pressekonferenz des FC Chelsea.

Saul war am Deadline Day der Sommer-Transferperiode von Atletico Madrid an Chelsea verliehen worden. In seinem ersten Spiel gegen Aston Villa leistete sich der spanische Nationalspieler neun Ballverluste, gewann nur einen Zweikampf und leistete sich mehr Fouls als jeder andere Spieler auf dem Platz. Zur Halbzeit muss der 26-Jährige den Rasen an der Stamford Bridge verlassen.