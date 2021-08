Chelsea : Timo Werner freut sich auf "Weltklasse-Stürmer" Romelu Lukaku

Im Super Cup am Mittwochabend gab Timo Werner die alleinige Sturmspitze des FC Chelsea. Seinen Platz auf der Neun muss der deutsche Nationalspieler wohl schon sehr bald, und das mit großer Freude, an Romelu Lukaku abtreten.

"Er ist momentan wahrscheinlich einer der drei besten Stürmer der Welt", stimmt Werner gegenüber Sky Sports eine Eloge auf Lukaku an. "Das ist keine Frage. Ich glaube nicht, dass wir viel über ihn sagen müssen. Er ist ein Weltklasse-Stürmer, der jeder Mannschaft gut tun würde."

Am Mittwoch verteilte sich ein Video, das Lukaku während seiner Ankunft im Privatjet am Londoner Biggin Hill Airport zeigt, rasant im Netz. Der Blockbusterdeal zwischen Chelsea und Inter Mailand soll noch in den kommenden Tagen offiziell über die Bühne gehen. Stolze 115 Millionen Euro sollen die Blues für Lukaku zahlen.