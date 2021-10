Thema beim FC Bayern? : Timo Werner macht sich Gedanken über Zukunft beim FC Chelsea

Lediglich 365 Minuten hat Timo Werner im bisherigen Saisonverlauf von Thomas Tuchel bekommen. Zu wenig für den deutschen Nationalstürmer, der sich laut Telegraph Gedanken über seine Zukunft beim FC Chelsea macht.

Das britische Blatt bringt in diesem Zusammenhang eine mögliche Rückkehr nach Deutschland ins Gespräch. Gleichzeitig sollen aber auch Zweifel an dieser angebracht sein, weil Werner rund zwölf Millionen Euro Jahresgehalt bezieht. Eine Summe, die ihm in seinem Heimatland wohl keiner zugestehen würde.