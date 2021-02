Chelsea : Timo Werner schwer beeindruckt von der Premier League

Foto: Vladimir Koshkarov / Shutterstock.com



Fussballeuropa Redaktion Timo Werner (24) geht seit sieben Monaten seinem Dienst im Chelsea-Trikot nach. Dass es in der Premier League noch nicht so gut für ihn mit dem Toreschießen klappt, bringt der deutsche Nationalspieler auch mit der Stärke der Liga in Verbindung.

"Die Spieler sind 1,90 Meter groß, brutal körperlich und richtig schnell – auch die Verteidiger. Es ist schon beeindruckend, was in puncto Intensität in der Premier League abgeht", zollt der 24-Jährige der englischen Liga im KICKER Respekt. Es gebe im englischen Ligabetrieb keine ruhigen Spiele: "Man fährt zum Viertletzten, liegt nach 15 Minuten 0:1 zurück und die parken den Bus vor ihrem Tor, dass man sich nicht mehr durchkombinieren kann."