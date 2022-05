Premier League "Hat mir alles bedeutet": Antonio Rüdiger spricht über Chelsea-Abschied

Chelsea konnte unter anderem mit Rüdiger, dessen Vertrag am 30. Juni 2022 ausläuft, nicht über eine Verlängerung verhandeln. Zudem musste Chelsea zu Auswärtsspielen ein geringes Reisebudget verwenden.

"Ich verlasse diesen Verein schweren Herzens. Er hat mir alles bedeutet", erklärte Rüdiger in einem Beitrag für das Onlineportal The Players Tribune. Selbst die aktuelle Saison "mit allen Komplikationen" habe ihm Spaß bereitet.

"Finanzielle Beschränkungen? Wir haben gelacht"

Das war scheinbar kein Problem für Rüdiger und seine Mannschaftskollegen. "Tatsächlich haben wir alle darüber gelacht, als über die finanziellen Beschränkungen gemunkelt wurde, dass wir mit dem Bus oder einem kleineren Flugzeug oder was auch immer zu den Spielen fahren mussten. Ich meine, ein kleines Flugzeug. Oh nein!!! Was soll ich tun?", witzelt der gebürtige Berliner.