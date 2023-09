Transfer 2024: Chelsea führte mehrere Gespräche mit 500-Millionen-Stürmer

Der 24-Jährige ist momentan eine der heißesten Aktien auf dem Stürmermarkt. Paris Saint-Germain und Manchester United sowie Klubs aus Saudi-Arabien bissen sich in den vergangenen Monaten bereits die Zähne aus. Das lag zuvorderst an Aurelio De Laurentiis .

Victor Osimhen: Napoli fordert 500 Millionen, verlängert aber mit Klausel

"Mit ihrem Angebot von 200 Millionen Euro können sie einen einzigen Fuß von Osimhen kaufen", so De Laurentiis. "Für das nächste Jahr denke ich, dass Sie in der Lage sein werden, 500 Millionen Euro zu bieten und wir werden ihr Angebot wahrscheinlich in Betracht ziehen, aber ich wiederhole mich: vielleicht."

Osimhen soll derweil kurz davorstehen, seinen in Neapel noch zwei Jahre gültigen Vertrag vorzeitig zu verlängern. Der Nigerianer soll künftig zehn Millionen Euro netto verdienen und sich eine Ausstiegsklausel in Höhe von 150 Millionen Euro für den Transfersommer 2024 sichern. Ganz so teuer käme er für den FC Chelsea dann also nicht.

Verwendete Quellen

FootballTransfers