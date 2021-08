Chelsea : Transfer-Zweikampf: Tottenham und Chelsea reißen sich um Luis Diaz

Bei der diesjährigen Copa America zählte Kolumbien zu den größten Überraschungen des Turniers. Das Team erreichte den dritten Platz und schlug auf dem Weg dorthin Peru und Uruguay. Luis Diaz stach mit seinen vier Treffern besonders heraus. Zwei englische Spitzenklubs wollen den Angreifer in den folgenden Tagen auf die Insel lotsen.

Diaz hat bei seinem Klub, dem FC Porto, gleich zu Beginn der neuen Spielzeit an seine Form der letzten Wochen angeknüpft. In den ersten drei Partien gelangen ihm zwei Treffer. Im letzten Match bei Maritimo hatte er mit seinem Tor erheblichen Anteil am 1:1-Unentschieden.

Sowohl der FC Chelsea als auch die Tottenham Hotspur sind von den Leistungen des 24-Jährigen sehr beeindruckt. Die portugiesische Website Maisfutebol berichtet, dass sich die Berater von Luis Diaz aktuell in England befinden, um über einen Wechsel in die Premier League zu verhandeln.