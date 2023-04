Trotz Chelsea-Aus: Graham Potter weiter begehrt

Graham Potter musste dem FC Chelsea am Wochenende seinen Hut nehmen - Foto: / Getty Images

Graham Potter (47) will nach seiner Entlassung beim FC Chelsea offenbar eine Pause einlegen. Der Fußballlehrer sagte nach Informationen der Tageszeitung Times einem interessierten Verein aus der Premier League ab.

Graham Potter ist Geschichte beim FC Chelsea. Am Sonntag wurde der 47-Jährige von seinen Aufgaben entbunden. Potter hatte im vergangenen September das Erbe von Thomas Tuchel an der Stamford Bridge angetreten, die Erwartungen aber nicht erfüllt.

In der Champions League konnten sich die Londoner nach einem Erfolg über Borussia Dortmund zwar für das Viertelfinale qualifizieren, im Pokal und dem Ligapokal war jedoch früh Schluss. In beiden Pokalwettbewerben scheiterte man an Manchester City.

In der Premier League konnte das mit vielen Millionen hochgerüstete Chelsea-Team unter Potter nicht überzeugen. Im Schnitt wurden unter dem Übungsleiter nur 1,46 Punkte eingefahren. Chelsea belegt bei neun noch auszutragenen Partien lediglich den elften Tabellenplatz. Der Rückstand auf den ersten Champions League-Platz beträgt elf Zähler.