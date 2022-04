Roman Abramowitsch an Kauf des FC Valencia interessiert?

Roman Abramowitsch darf beim FC Chelsea derzeit keinerlei Transaktionen tätigen. Von Langeweile geplagt hat sich der Oligarch anscheinend nach einem neuen Spielzeug umgesehen und ist dabei in La Liga fündig geworden.

Der Geschäftsmann Miguel Zorio ist an einer Übernahme des FC Valencia interessiert. Dem Lokalblatt Plaza Deportiva verriet er, wie der aktuelle Stand der Verhandlungen ist. "Peter Lim hat versucht den Verein in London für 250 Millionen Euro zu verkaufen und es ist ihm nicht gelungen", so Zorio.

An ansprechenden Optionen mangelte es dem Besitzer laut Zorio allerdings nicht. "Kürzlich hat er internationalen Medien zugespielt, dass er zwei Kaufangebote hat, meins und das des russischen Oligarchen von Chelsea."

Für Abramowitsch wäre die geforderte Summe normalerweise leicht aufzubringen. Der Milliardär wurde im Zuge des Ukrainekrieges jedoch unter anderem von den britischen Behörden kaltgestellt. Seine Konten sind seitdem eingefroren, an einen Großteil seines Geldes soll er deshalb nicht mehr herankommen.