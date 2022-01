Chelsea : Frustrierter Tuchel übt Kritik an Romelu Lukaku

Im Angriff präsentierte sich der FC Chelsea über die gesamte Spielzeit zu harmlos, wie der Trainer der Blues einräumte. "Ich denke, wir hatten acht oder neun offensive Übergange und wir hatten null Berührungen im Strafraum, das war heute offensiv ein großes Problem, die Frontspieler, das war einfach ein Mangel an Präzision, an Timing, an Gelassenheit", redete sich Thomas Tuchel bei BT Sports in Rage.

Die zahlreichen Ballverluste im Umschaltspiel erschwerten in den Augen des früheren Dortmunders die Kreation eigener Torchancen. Erfahrene Profis wie Romelu Lukaku sollten in diesen Spitzenspielen mehr Verantwortung übernehmen.