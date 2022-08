Geht Callum Hudson-Odoi? Thomas Tuchel deutet Abschied von Ex-Bayern-Wunschspieler an

"Callum hat eine langfristige Verletzung hinter sich und musste Probleme überwinden, darunter hat er gelitten. Ich denke, er hat noch einen langen Weg vor sich, um sein Potenzial auszuschöpfen", sagte der deutsche Trainer am Rande des Londoner Derbys gegen die Tottenham Hotspur.

"Es hängt davon ab, was der Spieler will"

Generell gelte: Kein Spieler sei unverkäuflich: "Es hängt am Ende davon ab, was der Spieler will, wie sehr der Spieler es will, was wir denken und wer bereit ist, einen bestimmten Geldbetrag zu zahlen, und dann ist vielleicht jeder zu verkaufen."