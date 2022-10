Raphael Varane bricht in Tränen aus

Das Topspiel der Premier League zwischen dem FC Chelsea und Manchester United (1:1) brachte am Samstag keinen Sieger hervor. Der eindeutige Verlierer der Partie ist Raphael Varane (29), der nach einem Zweikampf um seine WM-Teilnahme bangt.

In der 60. Minute stellte der Innenverteidiger Chelseas Pierre-Emerick Aubameyang (33). Als Varane sein Bein nach dem Ball ausstreckte, blieb er mit dem Knie im Rasen hängen und ging danach zu Boden. Unter Tränen verließ der schmerzgeplagte Franzose im Anschluss das Spielfeld und wurde durch Victor Lindelöf (28) ersetzt.

United-Coach Erik ten Hag konnte direkt nach dem Abpfiff nur Entwarnung in Bezug auf Varanes mentalen Zustand geben. "Ich denke, er hat sich beruhigt." Die Schwere der Verletzung bleibt nach Angaben des Trainers aber vorerst ungewiss. "Er kann es nicht sagen, das medizinische Personal kann es nicht sagen, wir müssen auf die Beurteilungen warten und das braucht Zeit, mindestens 24 Stunden."

Die Knie-Sehne des Abwehrspielers soll beim Zweikampf mit Aubameyang wohl in Mitleidenschaft gezogen worden sein. Die gegebenenfalls schwerwiegendere Verletzung schmerzt Varane besonders mit Blick auf die kommende WM in Katar, die in knapp vier Wochen startet.