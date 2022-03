Chelsea : Verheerende Sanktionen: Transferverbot für den FC Chelsea

Vor gut einer Woche hatte der russische Oligarch in einem Statement verlautbaren lassen, den FC Chelsea verkaufen zu wollen. Im Zuge dessen gab er die Verwaltung des Klubs per sofort ab und kündigte an, den Nettoerlös den Kriegsopfern der Ukrainer zukommen wollen zu lassen. Abramovichs Vermögen in England wird außerdem eingefroren.

Ein saudi-arabisches Konsortium, ein Schweizer Unternehmer sowie zahlreiche andere Interessenten sollen bereits Interesse an der Klubübernahme signalisiert haben. Diese wird aber nicht wie zunächst geplant über die Bühne gehen.