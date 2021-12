Chelsea : Verlängerung: Thomas Tuchel erhöht Druck auf Andreas Christensen

Ein halbes Jahr vor Vertragsablauf ist noch immer nicht geklärt, ob sich Andreas Christensen an den FC Chelsea binden wird. Thomas Tuchel spielt den Ball zum Dänen.

Für Thomas Tuchel ist schon länger klar, dass er die nächsten Jahre mit Andreas Christensen zusammenarbeiten möchte. Der gesetzte Innenverteidiger zögert allerdings mit seiner Entscheidung, das beim FC Chelsea auslaufende Beschäftigungsverhältnis zu verlängern.

"Wir warten schon seit Langem auf eine Bestätigung", kommentierte Trainer Tuchel während der Pressekonferenz vor dem Auswärtsspiel gegen den FC Watford (Mittwoch, 20.30 Uhr) die momentane Lage. "Es liegt an Andreas, sich so zu verhalten, wie er sich auf dem Spielfeld verhält. Er muss die Dinge beim Namen nennen, denn er hat uns gesagt, dass er Chelsea liebt. Er hat uns gesagt, dass er bleiben und eine große Rolle spielen will."