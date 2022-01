Chelsea : Verlängerung oder Wechsel: Antonio Rüdiger hört auf seine Frau

Antonio Rüdiger lässt sich nicht zu einer klaren Aussage über seine längerfristige Zukunft beim FC Chelsea hinreißen. Der Faktor Familie hat für den begehrten Innenverteidiger in seiner Entscheidungsfindung einen hohen Stellenwert.

In der Theorie könnte Antonio Rüdiger bei einem anderen Klub als dem FC Chelsea einen Vorvertrag unterschreiben. Sein Kontrakt an der Stamford Bridge läuft aus, was ihn jedoch weiterhin nicht unter Druck setzt.

"Du musst auf deine Frau hören. Man muss auch an seine Familie denken. Meine Kinder sind hier in London geboren und das zeigt, dass sich meine Familie hier wohlfühlt", bezieht Rüdiger laut Sky Sports bei der Findung seiner Zukunftsentscheidung die gesamte Familie mit ein. Leistungseinschränkungen werden sich bei dem 28-Jährigen aufgrund seiner ungeklärten Zukunft nicht ergeben, versichert er.