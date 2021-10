FC Chelsea : Vertragspoker mit Antonio Rüdiger: Thomas Tuchel macht Druck auf Chelsea

Chelsea soll dem Deutschen 125.000 Pfund pro Woche bieten. Seine Berater haben diese Offerte allerdings abgelehnt.

Dass er es nicht eilig hat, erklärte Rüdiger unlängst. "Für mich wird dies die wichtigste Entscheidung meiner beruflichen Laufbahn sein, ich werde also nichts überstürzen", so der 28-Jährige, der 2017 für knapp 30 Million Euro vom AS Rom an die Stamford Bridge gewechselt war.