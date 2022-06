Premier League Wesley Fofana entfacht Wettkampf zwischen dem FC Chlesea und Manchester United

Wesley Fofana gehört in der Premier League definitiv zu den aufstrebenden jungen Fußballern. Der FC Chelsea und Manchester United könnten sich deshalb in einen Transferzweikampf stürzen.

Der 21-Jährige ist hochtalentiert, konnte das in der vergangenen Saison aber nur selten zur Schau stellen. Grund hierfür war ein Wadenbeinbruch, der Fofana nahezu die gesamte Spielzeit außer Gefecht setzte. Was schon jetzt außer Frage steht: Der Innenverteidiger wird richtig, richtig teuer.

"Ich liebe alles am Klub, ich liebe die Stadt, ich liebe die Fans. Es ist wie eine Familie, was ich am meisten schätze. Alle stehen sich nahe und verstehen sich gut", gab Fofana eine Liebesbekundung ab. Des Weiteren verfüge die Mannschaft über ungeheures Potenzial. In den nächsten Jahren sehe Fofana daher die Chance, weitere Titel zu gewinnen.