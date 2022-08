Premier League Wesley Fofana: FC Chelsea tut sich schwer – Leicester City bleibt konsequent

Der FC Chelsea streckt seit Wochen seine Fühler nach Wesley Fofana aus, tut sich im Sinne der geplanten Übernahme aber extrem schwer. Leicester City will seinen Innenverteidiger weiterhin nicht abgeben.

Leicester City ist nach wie vor nicht dazu bereit, Wesley Fofana an den Ligakonkurrenten FC Chelsea abzugeben. Während der Pressekonferenz vor dem Heimspiel in der Premier League gegen den FC Southampton (Samstag, 16 Uhr), ist Trainer Brendan Rodgers in dieser seit Wochen schwelenden Transferangelegenheit nochmals deutlich geworden.

"Er steht nicht zum Verkauf, das hat der Klub klargestellt, und wenn sich daran nichts ändert, gehe ich davon aus, dass er hier bleibt", trug Rodgers noch mal das seit Wochen gelebte Mantra vor. "Im Moment gibt es nichts Neues und es hat sich seit unserem letzten Gespräch nichts geändert."