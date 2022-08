Premier League "Wir sind noch nicht bereit": Thomas Tuchel vor Saisonauftakt besorgt

Der FC Chelsea startet am kommenden Samstag in Liverpool in die neue Spielzeit. Gegen den FC Everton soll dabei im besten Falle sofort ein Sieg her. Trainer Thomas Tuchel (48) dämpft vor dem ersten Ligaspiel jedoch die Erwartungen an seine Mannschaft.