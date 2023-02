Zinedine Zidane lehnt England-Job ab - diese Klubs reizen ihn

Zinedine Zidane hat offenbar kein Interesse an einer Anstellung in der Premier League. Das berichtet die Digitalzeitung The Athletic. Zidane soll einen Job auf der Insel unter anderem ablehnen, da er so schlecht Englisch spreche.

Eine Anstellung bei Manchester United lehnte Zidane bereits mehrfach ab. Nur drei Vereine üben aktuell laut Athletic-Quellen einen Reiz auf Zidane aus: Real Madrid, Juventus Turin und Olympique Marseille.

Bei Real arbeitete der Weltmeister von 1998 bereits höchst erfolgreich. Dreimal in Folge gewann er während seiner ersten Amtszeit die Champions League. Von März 2019 bis zum Saisonende 2021 arbeitete er ein zweites Mal an der Concha Espina an, gewann die spanische Meisterschaft und die Supercopa de Espana.

Bei Juventus Turin feierte Zidane als Spieler große Erfolge, ehe er 2001 für die damalige Sensations-Ablösesumme von 77 Millionen Euro zu Real Madrid wechselte. Die Verbundenheit zu Olympique Marseille erklärt sich mit Zidanes Herkunft. Der 50-Jährige wurde 1972 in Marseille geboren und wuchs in der Hafenstadt auf.