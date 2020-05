Gegen Real Madrid : Chiellini erklärt: Warum Juventus Turin das CL-Finale 2017 verlor

"Es wurde viel über die Finalniederlage von Cardiff in der Champions League gegen Real Madrid gesprochen", fängt Giorgio Chiellini in seiner kürzlich veröffentlichten Biografie "Io Giorgio" zu berichten an.

Es sei nichts Seltsames passiert, erinnert sich der Verteidiger von Juventus Turin an das Duell gegen den spanischen Rekordmeister, "wir waren nur müde".

Warum sollten er und seine Teamkollegen nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich durch Mario Mandzukic aufgehört haben, zu kämpfen, fragt Chiellini rhetorisch. "Wir haben nicht mit 0:3 verloren, und selbst dann hätte es keinen Sinn ergeben, aufzugeben", meint der 35-Jährige.