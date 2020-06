Ex-Juventus-Weggefährten : Chiellinis Klarstellung: Moise Kean ist völlig anders als Mario Balotelli

Ist Moise Kean der neue Mario Balotelli? In der jüngeren Vergangenheit – auch unter dem Vorwand der sträflichen Corona-Party – wurden Vergleiche dieser Art angestellt. Giorgio Chiellini nimmt in seiner Biografie "Io, Giorgio" seinen ehemaligen Teamkollegen jedenfalls in Schutz.

"Balotelli hat nur eine Chance. Es gibt Leute, die ihn jetzt mit Moise Kean vergleichen, einem Jungen, der rebellisch und unkontrollierbar erscheint, aber völlig anders ist als Mario", lautet ein Auszug aus Chiellinis kürzlich erschienenem Buch.

Und weiter: "Natürlich wurde er in der Jugend von Juventus viele Male bestraft, aber wenn er in der ersten Mannschaft spielte, zeigte er sich der Gruppe gegenüber immer sehr respektvoll."