Christian Eriksen ist nach monatelanger Spekulation im Januar von Tottenham zu Inter Mailand gewechselt. Der Mittelfeldspieler blickte nun kritisch auf seine letzten Tage in London zurück.

Christian Eriksen hat sich erstmals seit seinem Winter-Wechsel nach Italien über seine Situation geäußert.

"Nach dem, was ich im Sommer gesagt habe, war die einzige Frage: ‚Wann wird er gehen?‘ In jedem Spiel war das einzige Thema, ob ich den Klub verlasse oder nicht", erklärte der 27-Jährige, der sich für 20 Millionen Euro den Italienern anschloss, in der BBC.

Nach dem verlorenen Champions-League-Finale blieb Christian Eriksen jedoch bei Tottenham und war Teil des Teams, das in der Hinrunde immens strauchelte.

"Mir wurde die Schuld für viele Dinge gegeben. Ich war der `Bad Guy‘. Ich habe gelesen, dass ich mich in der Kabine nicht richtig verhalten habe, seit ich meinen Wechselwunsch geäußert habe", so der Mittelfeldspieler.