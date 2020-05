Inter Mailand : Christian Eriksen über Ärger der Spurs-Fans und die Corona-Pause

Vor allem Eriksens Aussage, er sehe bei Inter Mailand mehr Chancen auf Titel, sorgte für Wirbel. Der Däne bereut seine Worte jedoch nicht. "Das ist die Wahrheit, es gibt viele stärkere Teams in England", erläutert Eriksen laut FOOTBALL ITALIA.

Christian Eriksen heuerte im Januar für 20 Millionen Euro Ablöse bei Inter an. Der Durchbruch gelang ihm noch nicht. Unter Antonio Conte (50) kommt er meist als Joker zum Einsatz.

Eriksen kam gerade in Fahrt, dann kam Corona. Und Eriksen hatte ein Problem: Er hatte noch kein Haus gefunden. In Zeiten der Quarantäne habe er zunächst darüber nachgedacht, bei Romelu Lukaku oder Ashley Young auf dem Sofa zu schlafen.

"Aber sie haben beide Familie. Außerdem sind 14 Tage auf einer Couch ziemlich lang", so Eriksen. Also verbrachte der dänische Nationalspieler die zwei Wochen in einem Vereinsgebäude von Inter.