US-Coach Gregg Berhalter : "Christian Pulisic könnte ohne Probleme bei Barça oder Real Madrid spielen"

Christian Pulisic spielt bereits eine Hauptrolle beim FC Chelsea. In der US-Nationalmannschaft ist er ebenfalls Leistungsträger. Seit Jahren. Nationalcoach Gregg Berhalter ist beeindruckt von seinem Schützling.

"Christian Pulisic ist mit 21 ein Leader beim FC Chelsea. Es passiert nicht so oft, dass ein Spieler aus der Bundesliga zu einem Top-Klub in England geht und dort gleich überzeugt", lobt Berhalter seinen Landsmann in der SPORT BILD.

Pulisic wechselte Anfang 2019 für 64 Millionen Euro von Borussia Dortmund zu Chelsea, wurde für die Rückrunde 2018/2019 an die Schwarzgelben verliehen. Im Sommer 2019 legte er in London los.