Ex-Barça-Profi : Christophe Dugarry geht auf Messi und Griezmann los

Christophe Dugarry und Antoine Griezmann wären wohl niemals beste Freunde geworden. Der frühere Spieler des FC Barcelona geht in einem Interview auf seinen Landsmann los, und das mit ziemlich bizarren Aussagen.

Dugarry drückt nach, dass die Beziehung zwischen den genannten Akteuren des FC Barcelona in dieser Saison zu teils ausufernden Diskussionen geführt hat.

Über den Umstand, dass Messi angeblich nicht so oft den Ball an Griezmann abgebe, sei Dugarry nicht verwundert, denn wenn Griezmann am Ball sei, gehe schließlich der Ballbesitz verloren: "Er spielt ängstlich. Er sollte zu Messi gehen und das Problem aus der Welt schaffen."

Wenig später ruderte Dugarry zurück und entschuldigte sich für seinen Autisten-Vergleich. Er wollte zu keiner Zeit Menschen mit Autismus stigmatisieren oder gar über sie lachen. Danach bekam auch noch Trainer Quique Setien sein Fett weg.

Dass er Griezmann im Spiel gegen seinen Ex-Klub Atletico Madrid erst in der Nachspielzeit gebracht hatte, sei nichts Persönliches gewesen. Aber: "Er weiß nicht, wie er sein Team zum Laufen bringen soll. Er ist überfordert."