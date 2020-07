Lazio Rom : Ciro Immobile aufgebracht: "Lasst meine Familie in Ruhe!"

Ciro Immobile blieb am Wochenende im zweiten Spiel in Folge ohne Tor. Der Super-Torjäger von Lazio Rom sah sich deshalb Drohungen ausgesetzt, die mitunter gegen seine Familie gingen. Dem Star der Römer reicht es jetzt.

Aufgrund dreier Niederlagen in Folge hat Lazio Rom seine Chance auf die Meisterschaft in der Serie A verspielt. Sündenbock war für viele Ciro Immobile, der in den letzten sechs Pflichtspielen nur zwei Tore erzielte.

"Einige haben wahrscheinlich nur ein kurzes Erinnerungsvermögen. Ich bitte alle, meine Familie in Ruhe zu lassen", schrieb Immobile nach der 1:2-Heimniederlage gegen US Sassuolo auf seinem Instagram-Profil.

Zum Verständnis: Im Netz soll Immobile aufgrund seiner ausgebliebenen Tore teils hart angegangen worden sein. Fiese Kommentare sind beispielsweise unter seinen Postings auf Instagram nachzulesen. Inwiefern er auch mittels privater Nachrichten bedroht wurde, ist nicht bekannt.