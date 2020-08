Saisonende in der Serie A : Ciro Immobile erfüllt sich einen Traum - Cristiano Ronaldo formuliert Kampfansage

Ciro Immobile (30) ist der beste Torjäger Europas. Am letzten Spieltag der Serie A 2019/2020 setzte sich der ehemalige Dortmunder die Torjägerkrone auf und zog sich den Goldenen Schuh als bester Torschütze Europas an. Cristiano Ronaldo von Meister Juventus Turin formuliert indes eine Kampfansage an die Serie A.

"Ich bin super glücklich und stolz auf das, was ich erreicht habe, besonders wenn ich zurückblicke, wo ich angefangen habe und was ich alles durchgemacht habe", erklärte der Angreifer laut FOOTBALL ITALIA.

Cristiano Ronaldo mit Kampfsange an die Konkurrenz

Geschichte geschrieben im Fußball hat Cristiano Ronaldo schon häufiger. Der 35-Jährige schnappte sich beispielsweise in dieser Spielzeit den Rekord, als einziger Spieler mehr als 50 Tore in Primera Division, Premier League und Serie A erzielt zu haben.

Mit Juventus Turin feierte er seinen zweiten Scudetto in Folge. Für den Rekordmeister war es der 9. Titel in Serie. Geht es nach Cristiano Ronaldo, dann kommt 2021 der nächste in den Trophäenschrank. Auf INSTAGRAM formulierte der fünfmalige Weltfußballer eine Kampfansage.

"Ich freue mich, bei den letzten beiden der neun Titel in Folge in der Serie A für Juventus dabei gewesen zu sein! Es scheint einfach, ist es aber nicht! Jahr für Jahr kann man mit Talent, Engagement und harter Arbeit seine Ziele erreichen und besser sein als zuvor. Lasst uns meinen dritten in Folge holen", so der portugiesische Nationalspieler.