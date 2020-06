Lazio Rom : Ciro Immobile schießt sich auf den Einkaufszettel von Manchester United



Fussballeuropa Redaktion

Ciro Immobile führt die Torschützenliste der Serie A deutlich an. 27 Tore erzielte der Nationalspieler bereits für die Hauptstädter in der aktuellen Saison. Jetzt klopft Manchester United an.