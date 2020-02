Ciro Immobile ging als eines der größten Transfer-Missverständnisse der jüngeren Vereinsgeschichte in die Annalen von Borussia Dortmund ein. Im Nachgang wünscht er sich, dass es damals besser gelaufen wäre.

Rückwirkend sagt Immobile bei LAZIO STYLE RADIO über seine BVB-Zeit: "Jürgen Klopp und ich haben uns zum falschen Zeitpunkt in unseren Karrieren getroffen. Ich wünschte, er hätte die Chance gehabt, mit dem echten Ciro zusammenzuarbeiten."

Die hohen Erwartungen konnte Immobile letztlich nicht erfüllen und ging nach zehn Toren in 34 Pflichtspielen - als einer der größten Floptransfers der Klubgeschichte verschmäht - nach Spanien zum FC Sevilla.

Der "echte Ciro" steht seit dreieinhalb Jahren bei Lazio Rom unter Vertrag. Dort präsentiert sich der Angreifer mit 26 Toren in 24 Serie-A-Spielen auch in dieser Saison in absoluter Hochform.

Im Dezember holte Immobile mit der Supercoppa den dritten Titel seit seinem Wechsel nach Rom.

Anzeige

An Lazio ist Immobile noch bis 2023 gebunden. Im kommenden Sommer bestreitet er mit der italienischen Nationalmannschaft die EURO 2020, die auch dank seiner Torgewalt zu den Geheimfavoriten auf den Titel zählt.

Lazio Rom ist auch dank der Immobile-Tore härtester Verfolger von Juventus Turin, rangiert mit nur einem Zähler Rückstand auf den Tabellenführer auf dem zweiten Tabellenplatz.

» Folge uns auf YouTube, Instagram und Facebook!