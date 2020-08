Lazio Rom : Ciro Immobile unterschreibt Rentenvertrag bei Lazio Rom und kassiert Gehaltserhöhung

Immobile hat seit seinem Wechsel in die italienische Hauptstadt 125 Tore in 178 Spielen erzielt. In der vergangenen Saison wurde er Torschützenkönig in der Serie A und Gewinner des Goldenen Schuhs als Europas bester Goalgetter.

Ciro Immobile erhält Vertragserhöhung - so viel Gehalt verdient er zukünftig

Nach Informationen der GAZZETTA DELLO SPORT geht Immobiles Vertragsverlängerung mit einer Gehaltserhöhung einher. Zukünftig soll der Ex-Dortmunder vier Millionen Euro netto pro Spielzeit erhalten.

Trifft Immobile ähnlich gut wie bisher, ist der Weg zum Rekordtorschütze der Vereinsgeschichte von Lazio nicht mehr fern. Derzeit liegt er auf Rang drei.

Immobile hat nur noch einen Treffer Rückstand auf den Zweiten, Giuseppe Signori. Der Führende, Silvio Piola, hat noch 20 Tore Vorsprung auf Immobile.