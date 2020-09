Squadra Azzurra : Ciro Immobile will auch für Italien knipsen

Nach einer starken EM-Qualifikation müssen die Italiener in der Nations League ihre Ambitionen untermauern – und das nach fast zehnmonatiger Pause. Eines der Zugpferde ist Ciro Immobile, der weiß, dass es auch er ist, der nach einer herausragenden Saison liefern muss.

39 Tore in allen Wettbewerben schießen nicht von allein - Ciro Immobile hatte Lazio Rom in der vergangenen Saison quasi im Alleingang zum ersten Mal seit zwölf Jahren in die Champions League geschossen. Nun gilt es, die Leistungen auf die italienische Nationalmannschaft zu übertragen.

"Ich bin stolz auf das, was ich erreicht habe - und spüre das Selbstvertrauen auch hier in der Nationalmannschaft", sagte Immobile am Mittwoch. "Das alles stärkt meine Sehnsucht, auch für Italien gut zu spielen. Denn ich weiß, dass jeder darauf wartet, dass ich hier das Gleiche erreiche wie auf Klubebene."

In Gruppe 1 der Nations League A fordert Italien am Freitag (20.45 Uhr) erst Bosnien-Herzegowina heraus, um die Länderspielpause wenige Tage später mit dem Auswärtsmatch gegen die Niederlande abzuschließen.