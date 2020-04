Serie A : Ciro Immobile will wieder auf den Platz

Corona ist allgegenwärtig. Auch in Italien, wo die Serie A seit Wochen pausiert. Immerhin: Ab dem 4. Mai darf wieder Sport im Freien getrieben werden, auch wenn Mannschaftstraining noch nicht infrage kommt.

Ciro Immobile vermisst seinen Job. "Ich will wieder auf den Platz, nicht weil Lazio Zweiter in der Tabelle ist, sondern weil ich es vermisse, das zu tun, was ich liebe: Meinen Beruf", sagte der Top-Torjäger der Serie A laut FOOTBALL ITALIA.

Immobile weiter: "Alle anderen Spieler aus verschiedenen Vereinen, mit denen ich spreche, fühlen dasselbe. Sie wollen wieder raus."

Quelle: FOOTBALL ITALIA